CodyCross, un simpatico alieno che è atterrato sulla Terra e conta sul tuo aiuto per conoscere il nostro pianeta! Viaggia nello spazio e nel tempo mentre impari a conoscere la storia del nostro pianeta e le conquiste dell’umanità attraverso gli enigmi a tema in questo avvincente gioco di parole.

Risolvi i cruciverba ed esplora splendidi scenari, usando le tue conoscenze e abilità in un gioco di parole unico nel suo genere, in cui ogni risposta corretta ti avvicina alla fine del puzzle per rivelare la parola segreta!

– Esplora mondi dal design accattivante con centinaia di livelli per giocare ai migliori cruciverba

– Ogni mondo porta nuovi temi e generi che metteranno alla prova anche gli amanti dei puzzle più esperti

– Divertiti con i giochi mentali mettendo alla prova le tue conoscenze

– Un gioco innovativo che rappresenta un punto di svolta per i cruciverba

– Metti alla prova le tue abilità linguistiche con questi giochi di puzzle

– Se rimani bloccato su una domanda, usa il bonus per rivelare una lettera

– Risolvi i cruciverba per mantenere la mente esercitata

– Sincronizza i tuoi progressi su tutti i dispositivi accedendo a Facebook

– Puoi giocare a tantissimi puzzle in modalità avventura gratuitamente, oppure puoi iscriverti a pacchetti speciali di questo gioco di parole.

Soluzioni Cruciverba ti permette di trovare le soluzioni di Cruciverba e Giochi di Enigmistica per completare e risolvere parole crociate, rebus, giochi interattivi, quiz, prove d'intelligenza. Puoi cercare le risposte per la Settimana Enigmistica e giochi come CodyCross.

Tuti i giorni vengono aggiunte nuove parole per aiutarti a risolverle.

Le soluzioni e le definizioni, le risposte come aiuto per i cruciverba della Settimana Enigmistica e delle altre riviste. Archivio delle parole e delle definizioni per cruciverba. Potete trovare le parole che vi mancano ed ottenere la soluzione.