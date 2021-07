Il principio per il quale si fa qualcosa che un’altra persona dovrebbe fare : 13 Lettere

Soluzione per la definizione ✓ Il principio per il quale si fa qualcosa che un’altra persona dovrebbe fare. Ecco la risposta di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altre riviste di enigmistica. Altre Soluzioni? Aiutaci nell’ inserimento di definizioni, commenta ed invia la soluzione che non hai trovato.

Soluzione : Sussidiarietà