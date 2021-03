Informazioni sui cookie

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.

Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad esempio la lingua di navigazione, in modo che non debba essere indicata nuovamente quando l’utente naviga tra una pagina e l’altra dello stesso sito o ci ritorna in un tempo successivo.

I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività utente per fini statistici o pubblicitari.

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di web server diversi da quello che sta visitando, questi sono chiamati “Cookie di terze parti”.

I Cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul vostro computer o nei vostri file.

I Cookie possono essere di sessione (cancellati automaticamente alla chiusura del browser web) o permanenti con data di scadenza o senza scadenza

I browser web più comuni e diffusi permettono la cancellazione dei cookie tramite comando manuale o automaticamente alla chiusura del browser stesso. Gli stessi browser possono essere configurati (pannello di amministrazione) per bloccare la creazione dei cookie, in questo caso non è più garantito il corretto funzionamento del sito web o del servizio Internet offerto.

In base alla normativa vigente in Italia per l’utilizzo dei cookie (http://www.garanteprivacy.it/web/guest /home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884) sono stati identificate tre tipologie di cookie:

– Cookie tecnici

– Cookie di profilazione utente

– Cookie di terze parti

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati personali include:

– i “cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,

– i cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per l’autenticazione),

– i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua, o una wishlist) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso



I cookie di profilazione, sia creati dal sito che da terze parti, sono quelli invece volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Su questo tipo di cookie il Garante richiede esplicita accettazione da parte dell’utente..

Elenco Cookies

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Spazio Web.

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Spazio Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers è un servizio di advertising fornito da Google Inc. con il quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.

Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di @{replacement missing: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questo Spazio Web ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Spazio Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out





