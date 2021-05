Rebus 50139 Settimana Enigmistica 4650 : 8 Lettere

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 50139, della Settimana Enigmistica 4650 di giovedì 6 maggio 2021

Cesura: RO manzo; S tori; coda lessa ND; romanzo NI

Soluzione: Romanzo storico d’Alessandro Manzoni

