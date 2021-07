Rebus 61135 Settimana Enigmistica 4661 : Lettere

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 61135, della Settimana Enigmistica 4661 di giovedì 22 luglio 2021

Cesura: scola ra(P)e; lo(G)gia; (S)t(R)ada; l(A)ma; (D)estro

Soluzione: Scolara elogiata dal maestro

