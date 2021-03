Settimana Enigmistica è il sito principale per cruciverba, puzzle, giochi interattivi, quiz, test di intelligenza e altro che viene costantemente aggiornato in modo che chi accede trovi sempre qualcosa di nuovo.

Settimana Enigmistica è un periodico enigmatico pubblicato ininterrottamente in Italia dal 1932; tra i settimanali più apprezzati e conosciuti del Paese, ha superato i 4.600 numeri e può essere acquistato anche all’estero. Rilasciato settimanalmente, a partire dal 2 gennaio 2014, viene rilasciato ufficialmente il giovedì, come indicato in copertina.

Soluzioni Cruciverba ti permette di trovare le soluzioni di Cruciverba e Giochi di Enigmistica per completare e risolvere parole crociate, rebus, giochi interattivi, quiz, prove d'intelligenza. Puoi cercare le risposte per la Settimana Enigmistica e giochi come CodyCross.

Tuti i giorni vengono aggiunte nuove parole per aiutarti a risolverle.

Le soluzioni e le definizioni, le risposte come aiuto per i cruciverba della Settimana Enigmistica e delle altre riviste. Archivio delle parole e delle definizioni per cruciverba. Potete trovare le parole che vi mancano ed ottenere la soluzione.