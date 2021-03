Soluzione Cruciverba 4455 Settimana Enigmistica 4644 : 4 Lettere

Orizzontali : Si ripiega entro il manico – Lama; La custodia del telefonino – Cover; Meschine, misere – Grame; Grosse unità dell’Esercito – Armate; La capitale di un tormen­tato Stato nordafricano – Tripoli; Una fase del sonno – Rem; Il più orientale fra gli USA – Maine; Si dirigono sul bersaglio – Tiri; Frazioni di sterlina – Pence; Un quartiere di New York – Bronx; Lo è la foresta vergine – Folta; Fessura di intonaci – Crepa; La città più popolosa del­la Norvegia – Oslo; Così sono le visite di chi non si accomoda – Brevi; Questa… in breve – STA; Piccolo strumento a fiato – Ocarina; I peli del pennello – Setole; D’argento ce n’è uno solo! – Astro; Emirati _ Uniti – Arabi; La si trova nei deserti – Oasi;

Verticali : Concorrente di Samsung – LG; Il director in pubblicità – Art; Si spalma sul pane – Marmellata; Un materiale fuori legge – Amianto; Accorre con le ambulanze – CRI; La fine della sit-com – OM; Multicolore, policroma – Variopinta; Immortale come Roma – Eterna; Moderna rielaborazione di un brano musicale – Remix; La poesia con gli eroi – Epica; Birra con erbe e spezie – Ale; Precede two e three – One; La città del radicchio – Treviso; Un manifesto decorativo – Poster; Una pinacoteca milanese – Brera; Buca… per pecoroni – Fossa; Il verso della cornacchia – Cra; La Banca dell’Eurozona – BCE; Si smerciano in lattine – OLI; Forma binomio con labor – ARS; Il cuore dell’acrobata – OB; I limiti delle operazioni – OI;

