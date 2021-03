Soluzione Cruciverba 4456 Settimana Enigmistica 4644 : 6 Lettere

Orizzontali : Un uccello come il falco – Rapace; Un frutto che si affetta per la macedonia – Pesca; Il più anziano dei soci – Decano; Storica squadra di Madrid – Real; Precipizio, burrone – Dirupo; Molti volumi li avevano di pelle – Dorsi; Compongono la molecola – Atomi; Si inietta per immunizzare – Vaccino; Poco… mosso – MO; La filosofia della morale – Etica; Le stalle per le greggi – Ovili; Sono uguali nelle Hawaii – AI; A volte rompe i cordoni – Folla; Nel termine fissato – Entro; Lavorava con Stanlio – Ollio; La lega di rame e zinco – Ottone; Un ortaggio per minestre – Rapa; Si credono chissà chi! – Alteri ; La si mette in pace rasse­gnandosi – Anima; Il Gray di Oscar Wilde – Dorian;

Verticali : Lo dà ai sospetti chi li fa sorgere – Adito; Da esso casca l’ingenuo – Pero; Lo dimostra chi è sagace – Acume; L’ultimo chiude il libro – Capitolo; Il vino nei prefissi – Eno; Compie gesta memorabili – Eroe; La casa d’inverno dei fiori – Serra; Gioca i più strani tiri – Caso; Il Babà che apre Sesamo – ALI; I suoi baci sono dolci – Dama; La parlata locale – Dialetto; Si portano in seggiovia – Sci; Rende più cara la fattura – Iva; Si dice spiegando – Cioè; Li batte lo spirito, se c’è! Colpi; Un undici nerazzurro – Inter; La cassetta dell’apicoltore – Arnia; Lo sformato per lo chef – Flan; Un Gallagher degli Oasis – Liam; Fanno parte delle mandrie – Tori; In questo momento – Ora; Tutt’altro che young – Old;

